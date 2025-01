Ponte di Dosso chiuso per tre mesi: "Lavori essenziali per la sicurezza"

Il Comune di Terre del Reno informa i cittadini che, come già annunciato il mese scorso, dal 29 gennaio 2025 avranno inizio i lavori di ristrutturazione del Ponte di Dosso. Per consentire l’esecuzione degli interventi, il ponte sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per circa tre mesi. "Stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi, ma lavori di questo tipo prevedono interventi di non semplice realizzazione", dichiara il sindaco.

"Si tratta di lavori fondamentali per mettere in sicurezza un’infrastruttura essenziale per il nostro territorio, alla quale diamo un futuro proprio grazie a questo intervento. I lavori, affidati alla ditta specializzata ’Asfalti e Costruzioni’, prevedono la scarificazione del manto stradale fino alla soletta, la sistemazione della soletta stessa, la posa di un nuovo manto e la sistemazione dei giunti per migliorare la sicurezza e la durabilità del ponte".

"Mi sono impegnato da tempo, insieme alla mia amministrazione, per la realizzazione di questi lavori, che ora vedono la luce grazie al grande impegno di tutti e alla proficua collaborazione con il Comune di Pieve di Cento", aggiunge il sindaco Roberto Lodi. "La frazione di Dosso riveste un’importanza strategica per il nostro Comune, e stiamo lavorando per portare ulteriori miglioramenti e servizi che contribuiranno alla crescita e al benessere della comunità. Presto ci saranno altre novità che riguarderanno la frazione, a riprova della grande attenzione che diamo a questo territorio."

L’Amministrazione Comunale – continua la nota del Comune – ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione e invita a seguire i canali ufficiali per aggiornamenti sugli interventi in atto e sulle tempestiche molto importanti quando si tratta di un collegamento strategico".

La chiusura di un’opera per tre mesi causerà inevitabili disagi per i residenti, ma gli interventi andavano fatti in sicurezza. Per questo motivo la decisione di chiudere al traffico nei due sensi di marcia.

Laura Guerra