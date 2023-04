Ponte di Sabbioncello, c’è il bando Via al risanamento della struttura

Significativi passi verso i cantieri su due ponti del territorio Copparese, sono stati compiuti in questi giorni. Dopo l’approvazione da parte dei Comuni di Copparo e di Ferrara del progetto di esecutivo relativo, nella giornata di ieri ha preso il via il bando di gara per l’intervento di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano, a Sabbioncello San Vittore. È stata assunta, infatti, la determina a contrarre dell’amministratore unico della società partecipata Patrimonio Copparo e sono stati inoltrati gli inviti alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per le 12 del prossimo 2 maggio: a seguire si procederà all’apertura delle buste. Sull’infrastruttura che attraversa il Po di Volano, congiungendo Sabbioncello San Vittore (nel Comune di Copparo) e Denore (nel territorio di Ferrara), la ditta che si aggiudicherà l’intervento dovrà dare ‘corpo’ al progetto che andrà a risolvere il dissesto: un ‘diaframma’, realizzato con micropali accostati e armati, il cui compito sarà ‘confinare’ il materiale di riporto a tergo della spalla, e successivamente una soletta carrabile in cemento armato, giuntata e indipendente rispetto alla spalla, appoggiata a micropali portanti distinti da quelli del diaframma, anch’essi armati.

Infine verrà completato l’intervento con la soprastruttura stradale. Ma non è l’unica notizia riguardante le infrastrutture. Infatti, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte della Barchessa che sorge sul canale Leone in via Seminiato, al confine tra il Comune di Copparo e quello di Jolanda di Savoia.

Ora potrà prendere il via l’iter relativo al bando di gara per giungere all’assegnazione dei lavori che prevedono la demolizione del ponte esistente (chiuso alla viabilità per ragioni di sicurezza dal marzo 2019) e la realizzazione di una nuova struttura per un costo di 1.042.479 euro, di cui 491.262 di contributo regionale e la parte restante a carico dei due Comuni comproprietari. Un intervento particolarmente atteso dai residenti e dalle imprese che insistono lungo via Seminiato.

Valerio Franzoni