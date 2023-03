Ponte di Sabbioncello San Vittore, servono altre verifiche A fine mese la consegna del progetto e la gara di appalto

Si protrarrà ancora per la settimana prossima l’indagine di bonifica bellica prevista nell’ambito dei lavori di ripristino e risanamento della rampa del ponte di sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore. L’impiego del georadar non è stato sufficiente a completare l’attività a causa delle condizioni incontrate. Per questa ragione, sarà necessaria una tomografia elettrica 3D. "Non appena la ditta incaricata elaborerà i dati ricavati, in assenza di ordigni bellici, si procederà alla chiusura dello scavo – spiegano dall’amministrazione comunale di Copparo –. Sino ad allora sarà indispensabile continuare a mantenere la distanza dall’area del ponte indicata dai cartelli posizionati sul posto". Tale indagine è passaggio fondamentale nell’iter per il recupero dell’infrastruttura, il cui cronoprogramma prevede a fine marzo la consegna del progetto esecutivo e l’avvio ad aprile della gara di appalto.