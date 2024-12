Ponte di San Pietro, chiusura per alcuni lavori

COMACCHIO

Il ponte mobile San Pietro di Comacchio, oggi e domani dalle 8.30 alle 17.30 verrà chiuso il transito. A darne comunicazione è il Comune di Comacchio attraverso i propri canali social e il sito istituzionale, dove è stata pubblicata l’ordinanza. Il motivo del provvedimento è legato alla necessità di sostituire alcune parti metalliche costituenti il piano di calpestio, in quanto sono risultate essere danneggiate e usurate. Dunque, per consentire gli interventi da parte della ditta Busoli Valerio con sede a Volania (cui è stato appaltato l’intervento) e che tutto si possa svolgere in piena sicurezza, "si rende opportuno interdire per il tempo strettamente necessario – si legge nell’ordinanza - la viabilità sul ponte mobile San Pietro", che sorge su strada Foce e attraversa il canale navigabile Migliarino-Porto Garibaldi nello sbocco su Valle Fattibello. Dunque, oggi e domani dalle 8.30 alle 17.30 è disposto il divieto di transito a tutti i veicoli sull’infrastruttura, con il traffico che verrà deviato lungo vie alternative. La segnaletica necessaria ad indicare le necessarie deviazioni e interdizioni al passaggio sarà predisposta a cura del Servizio Infrastrutture – Lavori pubblici del Comune di Comacchio e collocata e mantenuta dalla Ditta incaricata della realizzazione delle opere di manutenzione sul ponte.