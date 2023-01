Ponte di San Zagno, operai al lavoro dopo mesi di stop

Come si vede dalla foto, anche in questi giorni a San Giovanni, sul ponte San Zagno, c’erano gli operai al lavoro. E’ la dimostrazione che dopo i due mesi di stop per la mancata consegna delle travi in acciaio e ricaduta negativa sui tempi di consegna, si stanno bruciando le tappe per consegnare alla comunità sangiovannese, ma anche di Ostellato, l’opera viaria chiusa al traffico dal marzo del 2021. Esulta il sindaco Elena Rossi: "Sono state disposte le barre di armatura e nei prossimi giorni sarà gettata la soletta in calcestruzzo. La prossima tappa vedrà le opere di completamento. Sono passi avanti concreti verso la sospirata riapertura, vietato però abbassare la guardia: mi farò portavoce presso la Provincia affinché le operazioni di collaudo siano rapide".