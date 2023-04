Ponte di Scortichino, sì ai lavori Serve un’opera di riqualificazione

Un nuovo passo avanti verso il ripristino del ponte di Scortichino che attraversa il Canale Diversivo e che collega le province di Ferrara e Modena. La struttura continua ad essere aperta, se pure tramite senso unico alternato, ma necessita di un intervento di riparazione. La Giunta comunale di Bondeno ha infatti approvato la convenzione fra l’Ente, la provincia di Modena e il Consorzio di Bonifica di Burana per la realizzazione dell’intervento di risanamento dell’infrastruttura. L’importo dei lavori, aggiornati al nuovo prezzario regionale, ammonta a complessivi 390 mila euro, finanziati per 170 mila euro ciascuno dal Comune e dalla Provincia e per 50 mila euro dal Consorzio. "Il ponte necessita non soltanto di un semplice risanamento, ma proprio di un adeguamento statico che consenta di tornare al doppio senso di marcia e alla rimozione dei limiti sulla portata – evidenziano il sindaco, Simone Saletti (foto), e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Accogliamo molto favorevolmente la disponibilità del Consorzio a partecipare alla riqualificazione della struttura, dato che fu proprio la Bonifica di Burana ad erigere il ponte negli anni ’60". Attualmente il transito è a senso unico alternato, regolato tramite semaforo, e la portata massima è pari a 26 tonnellate.

"Come Ente, abbiamo già inserito l’opera all’interno del piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 – concludono Saletti e Vincenzi –, mettendo a disposizione mediante avanzo la nostra quota di finanziamento pari a 170 mila euro".