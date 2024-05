Ponte di Scortichino, si comincia. La struttura chiuderà solo a luglio

Partono, probabilmente già da oggi, i lavori sul ponte di Scortichino che attraversa il Canale di Burana. Ma resta aperto. Potrà infatti essere attraversato dalle auto fino al mese di luglio. Il cantiere fino a quella data infatti non prevede chiusure. La maggior parte dei lavori sarà eseguita a ponte aperto. Da più di due anni, per problemi di portata, il traffico è ad unico senso di marcia regolato da un semaforo. Ora iniziano le opere di consolidamento e rinforzo strutturale per lavori che si concluderanno, a quanto prevede il cronoprogramma, alla fine del mese di luglio o all’inizio del mese di agosto. I primi movimenti di uomini e mezzi, in queste ore, prevedono il "montaggio e smontaggio del ponteggio, per un importo di circa 20.890 euro".

L’impresa esecutrice di questi lavori è Modena Ingegneria Srl. Come si apprende infatti dall’albo pretorio del comune di Bondeno, per questa specifica parte, il 3 maggio scorso, la ditta Cme Consorzio imprenditori edili, società cooperativa di Modena, che ha vinto l’appalto, "ha chiesto l’autorizzazione ad affidare mediante subappalto montaggio e smontaggio del ponteggio".

Come era stato fatto notare dal sindaco Simone Saletti nei giorni scorsi, in un incontro pubblico con gli abitanti della frazione di Scortichino, come garanzia di un’ottima riuscita: "Nel maggio di due anni fa la stessa ditta, ovvero la modenese Cme Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa – aveva sottolineato il sindaco – aveva dato via ai lavori del nuovo Ponte Rana". Il ripristino, per un valore di complessivi 390 mila euro, è finanziato in parti uguali, 170 mila euro ciascuno, dal Comune di Bondeno e dalla provincia di Modena, con un contributo di 50 mila euro del Consorzio della Bonifica Burana. E’ un nodo nevralgico tra Bondeno e il modenese. E’ un’infrastruttura essenziale per il transito quotidiano di studenti e lavoratori. Proprio per questo motivo, hanno spiegato gli enti, la chiusura del ponte sarà prevista solo per alcuni giorni nel mese di luglio, ovvero quando le scuole sono chiuse.

Claudia Fortini