Ponte di Volano, slittano i lavori: "Si comincia ad autunno 2025"

Sono emersi tutti i timori e le preoccupazioni degli imprenditori e dei residenti del lido di Volano sul rischio di isolamento per troppo tempo, durante la presentazione del progetto, sabato mattina, relativo al cantiere di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale del ponte che, lungo la strada provinciale 54, collega il Lido di Volano alla frazione codigorese di Volano. Ad illustrarlo, oltre al presidente della Provincia Daniele Garuti, i sindaci di Comacchio e Codigoro e tutti i progettisti (nella foto) per un’opera che prevede un investimento di oltre 2 milioni, con la sostituzione della campata centrale, lunga 80 metri, in ferro per alleggerire la struttura, l’apposizione di cordoli per garantire al ponte una maggior resistenza alle sollecitazioni sismiche con la riduzione del peso che permetterà anche la creazione di due piste ciclabili ai lati.

"Siamo consapevoli dei disagi ma vorremmo garantirvi – ha detto l’ingegnere capo della Provincia Luca Capozzi, rivolto alla nutrita presenza di operatori e cittadini – la massima accortezza per ridurli. I lavori propedeutici alla messa in posa della campata centrale saranno posticipati di un anno e controlleremo che tutto avvenga sulla base del cronoprogramma. Una parte dei lavori saranno in aree fuori cantiere e per la prossima estate non ci sarà nessuna chiusura, che dovrà avvenire dall’autunno del 2025 fino a maggio del 2026". Angela Ugatti, responsabile del procedimento, ha sottolineato come l’intervento non fosse più rinviabile e siano state valutate anche altre opzioni che purtroppo non hanno avuto il consenso da altri enti quali il Parco del Delta.

Fra gli intervenuti, Luca Callegarini di Confesercenti: "Lido di Volano – ha detto – è un settore turistico che lavora tutto l’anno. Arrivare a Pasqua per ripristinare la viabilità sul ponte è troppo tardi e dobbiamo salvaguardare le imprese, dopo i gravi danni dell’alluvione di due anni fa, senza nessun ristoro". Fausto Gianella ha proposto la creazione di un ponte di barche apribile per mitigare i disagi dalla chiusura "per troppi mesi", mentre Valentino Mondo ha sottolineato come i troppi vincoli paesaggisti "stiano facendo morire questo territorio". Infine l’assessore Stefano Adami aveva suggerito la possibilità di lavorare 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana sempre per ridurre i tempi di chiusura, proposta non accolta per questioni di budget. In chiusura l’onesto impegno del presidente della Provincia "non posso promettere miracoli – ha concluso – ma certamente il massimo dell’impegno da parte di tutto lo staff tecnico e degli enti locali per ridurre i disagi".

cla. casta.