Ponte e asfaltature, lavori al via

COPPARO

Dopo la pausa estiva, si avvicina la ripresa dei cantieri sul territorio copparese. Da lunedì, a Sabbioncello San Vittore, ricominceranno le opere di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano, affidati all’impresa C.I.Mo.Ter. La riapertura del cantiere comporterà una nuova chiusura totale al passaggio sull’infrastruttura, che nelle settimane di pausa dei lavori era stata garantita a pedoni e cicli mediante una passerella. Lunedì, dunque, verrà predisposto l’accantieramento e dal giorno successivo riprenderanno le operazioni di infissione dei pali di contenimento del terreno. Il progetto prevede infatti la realizzazione di una ‘nuova costruzione’ ideata per dare soluzione al dissesto: nello specifico, ‘un ‘diaframma’ realizzato con micropali accostati e armati, il cui compito sarà confinare il materiale di riporto a tergo della spalla, e successivamente una soletta carrabile in cemento armato, giuntata e indipendente rispetto alla spalla, appoggiata a micropali portanti distinti da quelli del diaframma. Infine verrà completato l’intervento con la soprastruttura stradale. Il cronoprogramma indica la conclusione presunta entro ottobre, seguirà il collaudo propedeutico alla riapertura al traffico dell’infrastruttura che si trova al confine tra i territori comunali di Copparo e Ferrara. I due Comuni sono comproprietari del ponte e si suddivideranno equamente la spesa necessaria alla realizzazione dell’opera, come stabilito dalla convenzione sottoscritta dai due enti per regolare i rapporti. Sempre nella giornata di lunedì riprenderanno i lavori di asfaltature che interesseranno frazioni e capoluogo. Si tratta del quarto pacchetto di interventi previsto dall’amministrazione comunale e che prevede un investimento complessivo di 900mila euro. Prima della pausa estiva, a Saletta, sono state sistemate le vie Piazza, Athos Pizzinardi e Vigara, tre strade contigue che presentavano un manto consunto, mentre a Tamara è iniziata la sistemazione dell’ingresso di via Pioppa. I lavori, lunedì, riprenderanno proprio da Tamara con opere di manutenzione straordinaria che interesserà diverse strade del capoluogo e delle frazioni: nello specifico, via Don Giovanni Bigoni, piazza Gino Melotti, via Loris Baiolini, via Decimo Bottoni, via Provinciale, via Gilberto Zappaterra, piazza XX Settembre, via Settimio Raimondi e via Dino Giovanni Zerbini. Come detto, quello che sta prendendo corpo è il quarto step di asfaltature. Nel corso di questi anni sono stati realizzati altri interventi con un primo pacchetto da 270mila euro, un secondo per 300mila euro, e un terzo recentemente concluso che aveva visto lavori in viale Aldo Moro, in viale Carducci, in via Baroncini tra Cesta e Coccanile, dove si è provveduto al tombamento del fosso, in via Ruffetta a Gradizza, in via Marchesa a Sabbioncello San Pietro.

Valerio Franzoni