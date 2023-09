Ponte, in arrivo il collaudo Grande attesa per la riapertura

L’opera di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore procede puntuale, secondo programma definito. A rassicurare in tal senso è l’amministrazione comunale di Copparo che, in questi giorni, ha fornito un aggiornamento riguardo le opere in corso, che si completeranno con il collaudo finale dell’infrastruttura, chiusa per ragioni di sicurezza dal giugno dello scorso anno. Il programma prevede le lavorazioni propedeutiche alla preparazione del piano di posa e realizzazione dell’armatura, ed entro il 15 settembre è calendarizzata l’esecuzione dei getti della platea. "Terminata la realizzazione di quest’ultima – spiegano dal Comune –, il cantiere sarà sospeso, poiché si rende necessario attendere la maturazione dei calcestruzzi per poter eseguire le prove di carico sui micropali di fondazione, già fissate per il 28 settembre, e le prove di schiacciamento dei provini della platea.

Queste prove sono necessarie ai fini del collaudo della struttura. Durante il fermo del cantiere sarà riposizionata la passerella per consentire il transito di pedoni e ciclisti". Terminate le prove sui pali e sui calcestruzzi della platea, il cantiere riprenderà per le opere di completamento: posa degli asfalti, canalette per la raccolta acque, ripristino delle parti ammalorate dei parapetti. Per concludere il collaudo finale dell’opera, che avverrà presumibilmente entro la metà di ottobre. Il cronoprogramma potrà subire variazioni unicamente in caso di condizioni climatiche avverse o eventuali problematiche che potrebbero insorgere.

Sempre in tema ponti, è stato recentemente affidato alla ditta Multi Services di Padova il servizio di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi nelle aree interessate al progetto di demolizione e ricostruzione del ponte della Barchessa, che sorge in via Seminiato tra i territori comunali di Copparo e Jolanda di Savoia: si tratta di un passaggio prescritto dalla normativa, essenziale per procedere con l’opera che prevede il totale abbattimento della struttura sul canale Leone e la sua ricostruzione nella stessa posizione; aggiudicataria la ditta Frantoio Fondovalle Srl di Montese.