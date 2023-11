Ponte, inaugurazione e chiusura in dodici ore

GORINO

Il nuovo ponte rialzabile di Gorino, che porterà il turista lungo un sentiero naturalistico di 2 chilometri, inaugurato giovedì mattina, alla sera dello stesso giorno è stato chiuso. La motivazione adotta dal Parco e dal Comune di Goro, che ha la responsabilità di gestirlo, è stata "a causa dell’esigenza di effettuare verifiche sulla percorribilità in sicurezza del percorso dal porto di Gorino alla Lanterna Vecchia il nuovo ponte resterà necessariamente chiuso". Immancabili le proteste degli appassionati a due ruote ed a farsi portavoce delle lamentele Massimo Biolcatti, presidente dell’’associazione codigorese "Pedale Stanco" affiliata alla Fiab: "Ma la verifica la non si poteva fare prima di aprire il ponte e che senso ha aprire un percorso per poi chiuderlo nell’arco di dodici ore - domanda provocatoriamente ed aggiunge - informo tutti gli amanti delle due ruote, che non è percorribile neanche l’argine della sacca che arriva da Goro, per due attraversamenti di tubi sulla strada un peccato è un tratto bellissimo da fare in bici. Forse sarebbe stato meglio fare le opportune verifiche sulla percorribilità e poi inaugurare". Al taglio del nastro oltre al sindaco, Maria Marika Bugnoli, la giunta, il presidente della Provincia, Gianni Padovani, la presidente e il direttore Parco del Delta del Po Aida Morelli e Massimiliano Costa, il presidente Gal Delta 2000, Lorenzo Marchesini. Il sindaco ha spiegato "le mareggiate avevano portato del materiale sul sentiero e quindi non c’era più la sicurezza per chi vi transitava. In un periodo di poca fruizione e giornate corte, abbiamo ritenuto di chiudere per aprire - ha concluso - quando saremo certi di una sicura percorribilità".

c.c.