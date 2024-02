"Ponte La Fiorana, il flop dei lavori. Strada stretta: non passano due auto"

Da un ponte all’altro per Fratelli d’Italia. Dopo la criticità emersa per l’accumulo di rifiuti nel Reno nel ponte Bastia, tra San Biagio e Lavezzola, continua a far discutere il ponte di La Fiorana, nei dintorni di Bando, appena riaperto dopo i lavori. Dopo il commento di Gabriella Azzalli, attuale capogruppo di Argenta Rinnovamento e candidata a sindaco di Argenta per il Centrodestra, interviene il leader di Fratelli d’Italia Argenta, Nicola Fanini: "Siamo stati contattati in questi giorni da alcuni cittadini per verificare quello è il risultato finale dei lavori sul ponte di La Fiorana. Dopo aver visto il sindaco Andrea Baldini cantar vittoria per la celere riapertura al traffico". Fanini si fa portatore del malcontento di residenti e imprenditori: "Il ponte risulta essere troppo stretto per quello che è il normale traffico presente. Infatti, proprio a seguito di ciò, si sono già verificati i primi episodi spiacevoli, con alcuni utenti che pare ci abbiano già rimesso gli specchietti delle proprie auto. Per non parlare poi della possibilità in cui si incrocino su tale ponte mezzi maggiormente ingombranti che, considerando le nostre zone, non è un’ipotesi poi così astratta. Come faranno a passarci entrambi? Tra l’altro il ponte rinnovato non considera in alcun modo la possibilità di frequentazione dei cosiddetti ’utenti deboli’, vista l’assoluta assenza di marciapiede".

Franco Vanini