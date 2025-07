Ponte, la rabbia in piazza. I cittadini: "Basta violenze. Patto per rilanciare il paese"

"Un patto congiunto per rilanciare Pontelagoscuro". Nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Buozzi, sotto lo stand di ‘Ponte in festa’, sfidando il grande caldo, molti i residenti pontesi si sono autoconvocati al grido "riprendiamoci la piazza" per esternare tutta la loro rabbia e preoccupazioni. Emiliano Bianchi, tra i promotori dell’incontro: "Pontelagoscuro sta vivendo una situazione che non è più tollerabile, l’elemento scatenante sono stati i ripetuti episodi di violenza. Dobbiamo tornare ad essere una grande comunità, l’obiettivo è accendere i riflettori su questo paese, evidenziando il degrado e abbandono in cui verte. Un dialogo tra cittadini e istituzioni, un patto sinergico tra le forze dell’ordine e il Prefetto. Ci vuole intervento deciso e diretto. Un patto che coinvolga anche Hera, Ferrara Tua, Acer". Tra gli interventi, quelli della dirigente scolastica Cristina Corazzari, del parroco don Luciano e quello congiunto dei capigruppo Fd’I e Pd Madeo e Buriani. Un momento di confronto dove i pontesi sono intervenuti per chiedere "più controlli", o per dire "ora basta, le istituzioni devono intervenire". Altri aggiungono "non mi sento più sicuro, non riesco a portare i figli in piazza" e ancora "tutti fanno quello che vogliono senza regole". Roberto Segala del Comitato ‘Vivere insieme’: "Da anni succedono fatti gravi sul territorio. Abbiamo sollecitato più volte le istituzioni su questa situazione. Abbiamo elencato i vari fatti gravi e denunce". Una mamma di due ragazzi: "Pontelagoscuro è divenuta un problema, occorrono interventi più efficaci". Spunta una proposta di raccolta firme. Un ultimo mese che ha visto Pontelagoscuro al centro della cronaca. L’altroieri i carabinieri hanno denunciato cinque persone per la rissa in centro a Pontelagoscuro, successa lunedì 23 giugno in piazza Buozzi. Poi si è registrata una tentata aggressione, durante ‘Ponte in festa’. Nel mirino una donna. E sono stati registrati anche furti. Inoltre, segnalazioni di schiamazzi sempre in piazza fino a tarda notte e abbandono rifiuti nell’area interna del Centro Civico dove ignoti hanno appiccato il fuoco a un carrello della spesa colmo di indumenti, causando un rapido propagarsi delle fiamme. Sugli ultimi fatti successi a Pontelagoscuro è intervenuto anche il collegio docenti dell’Istituto comprensivo ‘Cosmé Tura’ di Pontelagoscuro che in una nota spiega: "Si desidera riaffermare con forza il proprio impegno per la promozione della pace, del dialogo e della convivenza civile. Non possiamo restare indifferenti di fronte agli scenari internazionali che interpellano da vicino alcune nostre famiglie, e nemmeno di fronte a episodi di violenza che minano la serenità delle nostre comunità, come le recenti risse nella piazza centrale di Pontelagoscuro, sede del nostro Istituto. Prendiamo le distanze da chi non ha compreso questi valori fondamentali, ribadiamo la volontà di continuare ad agire in sinergia con le realtà locali tenute insieme dal Comitato Vivere Insieme. Siamo convinti che la Pace, anche quella internazionale, si possa cominciare a costruire con il proprio vicino".

Mario Tosatti