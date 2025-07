"Ponte, lavori senza disagi. Il traffico su via Orologi"

Parte il cantiere per mettere in sicurezza il ponte di Casumaro lungo la SP13. Causa dissesti riscontrati nella periodica attività di monitoraggio degli oltre 300 ponti di competenza, la Provincia ha deciso un intervento di restauro e consolidamento per il ponte lungo la SP13 (Casumaro-Pilastrello) in località Casumaro. Il costo dell’operazione di messa in sicurezza, che partirà il 14 luglio, è di 620 mila euro, interamente finanziati con fondi del Ministero infrastrutture e trasporti. I lavori sono stati nel frattempo consegnati all’azienda ’Pr Consolidamenti’.

"Arriva finalmente la chiusura del ponte di via Bondenese", commenta il vicepresidente della Provincia, Alessandro Guaraldi. "Sin dai primi giorni del mio mandato come consigliere provinciale di opposizione nel 2018 continua avevo presentato diverse interrogazioni per richiederne la messa in sicurezza e ora, finalmente, ci siamo. La sicurezza del territorio passa anche da questo. L’attenzione verso il cantiere sarà massima conclude Guaraldi -per evitare prolungamenti nelle tempistiche e ulteriori disagi".

"Oltre che su scuole e strade aggiunge il presidente Daniele Garuti siamo impegnati per mettere in sicurezza i nostri ponti e il cantiere che ora si apre per quello di Casumaro si aggiunge ad altri in corso e in programma, come per esempio a Volano, Campotto, Poggio Renatico, Jolanda, Ostellato e Riva del Po. Ci rendiamo conto dei disagi causati alla circolazione veicolare, ma lavoreremo per ridurli al minimo".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Edoardo Accorsi: "La chiusura del ponte lungo la SP13 a Casumaro rappresenta un intervento necessario per la sicurezza del nostro territorio, frutto di un attento lavoro di monitoraggio e pianificazione insieme alla Provincia. Come Amministrazione comunale, infatti, abbiamo mantenuto un costante coordinamento con la Provincia affinché questo cantiere potesse avviarsi nel modo più ordinato possibile. Proprio in quest’ottica, ci eravamo assunti l’impegno – ora mantenuto – di aprire al traffico via Orologi prima dell’inizio dei lavori sul ponte, così da garantire un’alternativa concreta per la mobilità e ridurre i disagi per cittadini e imprese".

Laura Guerra