Ponte Mascellani, via ai lavori. Verrà demolito e ricostruito

A partire da giovedì 30 novembre, la Provincia ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli sul ponte ‘Mascellani’, che si trova lungo la strada provinciale 15 (via del Mare) nel territorio comunale di Lagosanto. Una decisione presa per dare avvio, nello stesso giorno, ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’intera struttura. L’intervento avrà un costo di 1.180.000 euro, finanziati con risorse del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e sarà realizzato dall’impresa Dema s.r.l. di Bosco Mesola, che si è aggiudicata l’appalto. La durata del cantiere è prevista in 205 giorni (circa sette mesi), durante i quali permarrà il divieto di transito veicolare, che sarà deviato lungo le strade provinciali 32 (Luigia) e 53 (Codigoro-Lagosanto). La viabilità alternativa sarà segnalata da apposita segnaletica, collocata in prossimità del cantiere. L’intervento è stato disposto dalla Provincia in quanto il ponte esistente, come emerso dai rilievi fatti dagli uffici tecnici, presenta gravi dissesti strutturali tali da avere reso necessario, nel frattempo, un provvedimento di limitazione al traffico sulla struttura di mezzi con carico massimo di 3,5 tonnellate e con l’introduzione di un senso unico alternato, regolato da semaforo. "Ci rendiamo conto che l’apertura del cantiere comporterà disagi alla circolazione veicolare – commenta il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani – ma l’intervento si è reso necessario perché l’attuale situazione non era più rinviabile e, in secondo luogo, perché l’importante investimento consentirà, una volta ultimato il cantiere, di realizzare una nuova struttura in grado di garantire le migliori condizioni di sicurezza all’intero quadrante viario".