Ponte nel Mantello, lavori di restyling alla struttura

Il 17 gennaio sono partiti i lavori per il rifacimento di un altro ponte nel Mantello, dopo il cantiere su via Gramigna che è quasi terminato. Il nuovo cantiere riguarda il ponte su via Isonzo, angolo via circondariale Pioppa, che sarà rifatto, mantenendo lo scheletro esistente, ma con un’operazione di ristrutturazione completa che restituirà il manufatto rinnovato, con una struttura in fibra di carbonio.

Un intervento molto atteso, salutato con soddisfazione dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini: "Di ponti il nostro territorio ne ha 169; ognuno merita attenzione e tanti hanno bisogno di un investimento finanziario importante. Da anni abbiamo programmato un vero e proprio piano ponti, e continuiamo a lavorare anche in questi mesi per portare ad Argenta i finanziamenti di cui ha bisogno".

f. v.