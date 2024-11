Ponte Nuovo e Cmv. Fd’I: "Molti i dubbi"

CENTO

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Cento interviene dopo l’ultima seduta del Consiglio su un paio di argomenti importanti trattati durante la seduta esponendo diverse perplessità riportate dai consiglieri, in particolar modo legate all’intervento sul "ponte nuovo" e sui contratti con Cmv. "Durante la seduta del consiglio comunale ci siamo astenuti su diversi punti perché le delibere trattate non ci hanno convinto fino in fondo - spiegano così i consiglieri di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni - Variazioni molto corpose e impegni pluriennali non ci vedranno mai favorevoli. In particolar modo vogliamo soffermarci su due punti che devono esser analizzati con attenzione". Ed entrano nel merito.

"Il primo è legato all’intervento di manutenzione dell’impalcalcato del ponte nuovo – dicono - Riteniamo questo intervento necessario, ma non siamo stati rassicurati sulla viabilità. I mezzi pesanti come potranno circolare se, durante i lavori, saranno deviati verso il ’ponte vecchio’ che sappiamo aver una portata massima di 7 tonnellate? Come già detto l’intervento sul Ponte nuovo è necessario, ma non possiamo sottovalutare la potenziale pericolosità del passaggio dei mezzi pesanti su altre strade, la sicurezza dei cittadini deve esser sempre al primo posto".

Poi passano all’analisi dell’altro argomento sul quale hanno perplessità.

"Il secondo punto da analizzare sono i contratti con Cmv su manutenzione strade, verde pubblico e servizi cimiteriali – proseguono Caldarone, Guaraldi e Pettazzoni - Questi contratti hanno la durata di 9 anni e di fatto andranno ad impegnare tre amministrazioni. Capiamo la necessità di un progetto a lungo termine, ma i fondi legati al contratto non verranno rivalutati per i primi tre anni, per poi aumentare di 1% solo dopo il terzo anno. In questo modo non si sarà in grado seguire l’aumento dei costi derivanti dell’inflazione. Di fatto ci sarà un calo di liquidità per gli interventi". E ci tengono a sottolineare un aspetto. "Siamo da sempre un’opposizione costruttiva - concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia di Cento - continueremo a farci sentire dentro e fuori il consiglio comunale per ottenere il meglio per i cittadini centesi".