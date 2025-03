"Ponte Pietropoli, disagi evitabili"

"La costruzione del nuovo ponte Pietropoli a Serravalle di Riva del Po sta creando grandissimi disagi ai residenti". A riferirlo è la capogruppo consiliare di Uniti per Riva del Po Egle Cenacchi che lancia un appello alla giunta, affinché riconsideri la proposta di noleggiare una passerella ciclopedonale per ridurre i disagi a fronte dei tempi dell’intervento. "Siamo tutti consapevoli che i disagi sono necessari per avere un ponte nuovo e sicuro, ma ci sarebbe sicuramente un modo per limitarli soprattutto ad una popolazione sempre più anziana che si sposta a piedi e in bicicletta". Da qui, la proposta che aveva già avanzato di "noleggiare una passerella ciclopedonale come hanno fatto tantissime amministrazioni durante la ricostruzione di ponti esistenti. I fondi non mancano di sicuro. È una questione di fattibilità o di volontà?".