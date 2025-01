Ponte Pietropoli, parte il cantiere: "Investimento da oltre un milione"

Da lunedì prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo ponte Pietropoli a Serravalle, nel Comune di Riva del Po. E su disposizione della Provincia è stato disposto lo stop al transito veicolare sulla strada provinciale 12 Bivio Pampano-Ariano. Nella zona saranno ammessi solo i mezzi di cantiere, i residenti, i mezzi di soccorso, delle forze di polizia e della nettezza urbana, fino al punto di interruzione del transito.

Sul luogo l’amministrazione provinciale ha anche provveduto a installare la segnalazione di deviazione del traffico sulla Sp 17 Jolanda di Savoia-Berra e Sp 56 Contane-Serravalle. La durata dei lavori è prevista, salvo imprevisti, in circa sei mesi. Il cantiere prevede il completo rifacimento del ponte: i lavori sono stati aggiudicati alle imprese Costruzioni generali Xodo srl di Porto Viro ed Euroservice srl di Porto Tolle.

"L’intervento – spiegano dalla Provincia – comporta un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, interamente finanziati con fondi messi a disposizione con decreti del Ministero infrastrutture e trasporti, e consiste nella demolizione dell’attuale impalcato in calcestruzzo lungo 14 metri. Sarà sostituito con uno in acciaio di 24 metri e con nuove spalle fuori dall’alveo del Canal Bianco, per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del corso d’acqua".

I lavori termineranno con la stesura del manto stradale, la posa delle barriere laterali e il collaudo del nuovo ponte.