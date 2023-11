"Ponte Rana, addio all’eterno cantiere"

Finalmente l’inaugurazione più attesa a Bondeno. Il cantiere di ricostruzione pubblica post-sisma sta definitivamente volgendo al termine. Il Ponte della Rana ’Armando Bononi’ verrà infatti inaugurato sabato 16 dicembre con una cerimonia pubblica collocata proprio sul nuovo impalcato. "Mancano appena trenta giorni per vedere conclusa e riaperta un’opera dalla complessità notevole che tuttavia ha saputo affrontare e superare ogni imprevisto – sono le parole di soddisfazione del sindaco, Simone Saletti –. Dall’esplosione dei prezzi delle materie prime, alla difficoltà di reperimento delle stesse, fino alla tromba d’aria di agosto 2022 e alle alluvioni in Romagna dello scorso maggio che hanno obbligato la ditta assegnataria a sospendere tutti i cantieri attivi per recarsi ad aiutare nelle zone in emergenza. Soltanto grazie a un lavoro serio e congiunto da parte di tutti gli attori coinvolti ci ha permesso oggi di arrivare a confermare la data di inaugurazione di sabato 16 dicembre, quindi entro l’anno in corso". Ma il cantiere del Ponte Rana-Bononi non ha dovuto affrontare solamente difficoltà esterne, bensì anche in loco, soprattutto per quanto riguarda i numerosi spostamenti delle utenze che proprio attraverso il ponte collegano il Centro Storico con il Quartiere del Sole. "Anche in questo caso – aggiunge Marco Vincenzi, assessore ai Lavori pubblici, raccontando lo sviluppo del centrale cantiere di ricostruzione –, dalle problematiche sono scaturite delle opportunità: è vero che lo spostamento dei sottoservizi ha richiesto più tempo del previsto, ma le settimane di lavoro aggiuntivo sono servite per migliorare notevolmente la rete impiantistica ai due lati del Ponte Rana, estendendo di molto l’area degli interventi originariamente previsti. In altre parole, di concerto con le varie ditte impegnate sul posto, abbiamo preferito attendere la riapertura qualche settimana in più piuttosto che aprire il ponte per poi doverlo subito richiudere a causa di eventuali rotture". Fra trenta giorni, quindi, l’inaugurazione del nuovo Ponte Rana-Bononi sarà uno degli eventi centrali del programma natalizio matildo.