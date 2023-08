Ponte Rana, ancora lavori e modifiche al traffico per le linee di Hera

Proseguono presso il cantiere di ricostruzione post-sisma del Ponte della Rana i lavori di Hera per il collocamento dei sottoservizi definitivi, ovvero le linee di acqua e gas attualmente passanti in via temporanea lungo la passerella ciclopedonale adiacente al ponte. Da questa mattina, le operazioni si sposteranno lungo via Vittorio Veneto nell’area antistante alla sede del Consorzio di Bonifica Burana. Queste lavorazioni comporteranno delle evidenti modifiche alla viabilità: in primo luogo, sulla provinciale 69 Virgiliana il traffico sarà regolamentato mediante un senso unico alternato stabilito da un semaforo. Via Vittorio Veneto sarà dunque chiusa sia in entrata sia in uscita rispetto alla provinciale Virgiliana. Invece, chi arriva su via Veneto da viale della Repubblica o da via Piave potrà comunque svoltare lungo via dei Mille. Tali modifiche alla viabilità proseguiranno sino al termine delle operazioni, che indicativamente dureranno circa un mese. "Sostanzialmente, ritorna la stessa viabilità che era stata predisposta un anno fa quando, al contrario, Hera doveva predisporre i bypass temporanei delle utenze – spiega il sindaco, Simone Saletti (nella foto) –. Questi lavori ci comunicano un fatto ben preciso: il cantiere si sta repentinamente avviando verso la conclusione. Le operazioni condotte da Hera serviranno infatti a predisporre e installare gli allacci definitivi dei nuovi sottoservizi. Una volta completate queste opere, il cantiere potrà proseguire normalmente con le ultime lavorazioni propedeutiche alla riapertura". Attualmente, il Ponte della Rana è a tutti gli effetti costruito, essendo già cementato e perfettamente calpestabile. La riapertura al traffico veicolare è quindi ormai solamente una questione di poche settimane.