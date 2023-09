Ponte Rana Bondeno: Collaudo Statico Regolare - "Oscillazione nei Limiti"

BONDENO

Giornata cruciale, ieri, in occasione del collaudo statico dell’impalcato del nuovo ponte sul canale di Burana che sarà intitolato ad ‘Armando Bononi’. "L’oscillazione del ponte, sottoposto a quasi 350 tonnellate di carico mediante otto camion carichi di sabbia e posizionati al centro della struttura - spiegano dal Municipio - è risultata regolare e nei limiti della norma". "Si tratta dell’ultimo passo cruciale verso la fine del cantiere – sottolinea il sindaco Simone Saletti –, un momento la cui riuscita era fondamentale tanto quanto quella del varo eseguito nei mesi scorsi. Da adesso possiamo finalmente dire che, per la fine del cantiere, si tratta solo di far passare i tempi tecnici delle opere rimanenti, soprattutto per quanto riguarda i lavori alle sottoutenze che sono slegati dal cantiere vero e proprio". Le linee di acqua e gas stanno per essere posizionate in maniera definitiva al di di sotto di quella che sarà la futura passerella ciclopedonale mentre sono in corso i lavori per gli alloggiamenti definitivi dei tubi dell’acqua e del gas. Le operazioni non stanno coinvolgendo solamente il ponte, ma si espandono anche lungo le due sommità arginali.