Ponte Rana, cantiere a gonfie vele "Presto sarà pronto"

"Il Ponte della Rana sta perfettamente rispettando i tempi: la verniciatura dei bulloni è terminata e questa settimana inizia il montaggio delle lastre in calcestruzzo predalles che precedono la realizzazione del fondo stradale. Nel frattempo, Hera può già iniziare a portare le tubature per i nuovi sottoservizi". Non lasciano spazio a dubbi le parole del sindaco di Bondeno, Simone Saletti, sullo stato della ricostruzione del Ponte della Rana. Un cantiere che ha attraversato non poche difficoltà: dall’aumento dei prezzi delle materie prime e in particolare dell’acciaio, alla crisi della reperibilità dei materiali, fino ad arrivare alle ingenti e anomale piogge del mese di maggio che hanno obbligato la ditta a fermarsi per qualche giorno. "Finora, ogni difficoltà è stata affrontata e superata brillantemente – prosegue Saletti –, grazie a un’attenzione e un monitoraggio costanti e, nondimeno, grazie a un’indiscussa e comprovata serietà professionale da parte di Frantoio Fondovalle. Certo, le piogge di maggio hanno giocoforza interrotto il cantiere per qualche giorno, ma lo stato dei lavori era talmente ottimale che la provvisoria sospensione non ha avuto sostanziali ripercussioni sulle tempistiche".