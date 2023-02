Ponte Rana, ecco le nuove travi "A marzo ci sarà il varo del ponte"

Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, si è recato in un’azienda di Castel D’ario (Mn) a visionare lo stato delle travi in acciaio che sorreggeranno il nuovo Ponte della Rana. Si tratta di otto blocchi lunghi ciascuno dieci metri e alti due e mezzo. L’incontro in azienda, avvenuto alla presenza dei tecnici comunali e della ditta assegnataria dell’opera, ha avuto la funzione di stabilire gli ultimi dettagli dei lavori, quali la verniciatura delle travi e un programma generale delle prossime operazioni.

"A marzo eseguiremo il varo del ponte – sottolinea il primo cittadino –: vale a dire che quelle travi oggi in azienda saranno posizionate sulla sommità delle spalle del ponte oggi in fase di ultimazione. Sarà probabilmente il momento più delicato e importante di tutto l’anno dei lavori: una volta varata la struttura, infatti, si potrà procedere con la realizzazione della pavimentazione sulla quale, tra non molti mesi, torneranno a scorrere le automobili". Ciascuno degli otto conci che compongono le travi pesa all’incirca 180 quintali, per un peso complessivo di quasi 150 tonnellate.

Ogni trave verrà assemblata in opera, ovvero nell’area cantiere sottostante all’acquedotto, mediante la saldatura di quattro conci. "Già il peso delle travi ci restituisce un’idea dell’importanza che il varo avrà sulla buona riuscita dell’opera – prosegue Saletti –. Due gru, posizionate rispettivamente sulle due sommità arginali, sorreggeranno e posizioneranno una alla volta le due travi, unendole poi insieme con il posizionamento delle travi secondarie. Il varo richiederà svariate ore di lavorazione: stiamo quindi valutando il giorno e l’orario più idonei per lo svolgimento delle operazioni, senza escludere la domenica dalla rosa delle possibilità. Continuerò a monitorare direttamente lo stato di avanzamento lavori e a fornire alla cittadinanza tutte le informazioni utili". Ormai la vicenda annosa del ponte rana, è diventata un ’tormentone’ per gli abitanti di Bondeno. Questa amministrazione sta provando finalmente a risolvere un problema che si trascina da tempo immemore.