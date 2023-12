Ponte Rana, finalmente l’inaugurazione

Si prepara l’evento. Domani è il giorno dell’inaugurazione del nuovo Ponte della Rana che sarà intitolato al maestro di nuoto Cavalier Armando Bononi. Cerimonie, musica e spettacoli nel pomeriggio e la sera l’apertura al traffico. Tutto inizia alle 15.30 con le celebrazioni istituzionali e i festeggiamenti. L’intera manifestazione si terrà sul nuovo ponte e sulla vicina sponda arginale nel lato del Quartiere del Sole , l’attuale area di cantiere. Alle ore 15.30 prenderà il via la cerimonia istituzionale con il taglio del nastro, l’inno nazionale cantato dai bambini dell’Istituto Comprensivo "T. Bonati" di Bondeno e i discorsi delle autorità. Al termine della cerimonia più formale, quindi all’incirca attorno alle ore 16.30, prenderanno il via la musica con la band Radio ’80, il buffet allestito dalle attività commerciali del Quartiere del Sole, e il buffet organizzato da Pro Loco Stellata in collaborazione con Bondeno Che Lavora. Alle ore 17 ci sarà una pausa della musica dal vivo per lasciare spazio a un suggestivo spettacolo Laser Show organizzato dall’amministrazione comunale. Attraverso laser luminosi, giochi di luce e fuoco, sarà infatti valorizzata la nuova struttura attraverso uno spettacolo scenografico di luce.. Terminato lo show, spazio nuovamente alla musica anni ’80 per concludere una giornata di festa che l’amministrazione comunale ha voluto dedicata a tutta la cittadinanza. Lungo la sponda arginale sarà presente un’ampia tensostruttura dotata di tavoli e posti a sedere, in modo da garantire al pubblico un luogo coperto e riparato. L’intera giornata di cerimonia e il buffet saranno gratuiti per tutti i presenti.