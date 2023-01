Ponte Rana, iniziati i lavori della ’spalla’

Riprendono i lavori di Ponte Rana. Il cantiere procede a marce serrate. In questi giorni è in corso la realizzazione dell’intelaiatura della prima "spalla", ovvero di quella posizionata sul lato del Quartiere del Sole. "È già ben visibile l’armatura di ferro che entro pochi giorni sarà cementata e andrà quindi a costituire la prima spalla del ponte – spiega il sindaco Simone Saletti che, come aveva promesso, punta a tenere aggiornata la cittadinanza su come stiamo procedendo i lavori –. Subito dopo lo stesso lavoro sarà eseguito sul lato che si affaccia sul centro storico. Una volta terminato poi - aggiunge - sarà la volta del varo del ponte, ovvero del posizionamento delle travi metalliche principali e secondarie che costituiranno lo scheletro della struttura". C‘è un cronoprogramma, che la ditta segue: "Stiamo seguendo una tabella di marcia prestabilita e concordata - sottolinea il sindaco - e i risultati sono stati eccellenti". Parola del primo cittadino di fronte ad un paese che attende che sia riaperto finalmente il collegamento tra il centro storcio e il Quartiere del Sole, dove tra l‘altro si trovano tutte le scuole, dal nido alla secondaria di primo grado. "Una volta terminato, il nuovo Ponte Rana - ricorda Saletti - sarà dotato di tre corsie, due in direzione del centro Città e una verso Scortichino. Alle tre corsie per le autovetture si affiancherà una nuova passerella ciclabile, la quale si aggiungerà alla ciclabile già esistente". Lavori imponenti su una viabilità che per la città è fondamentale. "Quello del Ponte Rana - aggiunge - è il cantiere di ricostruzione post-sisma più importante per Bondeno . Negli ultimi due anni abbiamo lavorato di concerto con i tecnici e con l’azienda assegnataria per superare i gravi problemi della difficoltà del reperimento delle materie". Saletti definisce la situazione di oggi ‘ottimale‘. E conferma che "l‘accaio necessario al cantiere per le travi del ponte c‘è. E‘ già depositato in azienda". Di questi tempi infatti, è proprio il reperimento dei materiali la difficoltà più grande per i cantieri pubblici.

Claudia Fortini