"Ponte Rana, lavori finiti entro giugno"

BONDENO

E’ ufficiale. L’amministrazione comunale con una determina pubblicata in queste ore al’albo pretorio, concede alla ditta una proroga di 150 giorni per i lavori di Ponte Rana. Slittano. Ma intanto, per la prima volta in questi tempi di attesa e cantiere, appare scritta nero su bianco, una data che incide l’annuncio del termine ultimo dei lavori: la fine lavori è fissata per il 29 giugno prossimo. La proroga è un atto amministrativo, burocratico, concessa sul cronoprogramma iniziale, che prevedeva il termine die lavori entro la fine di questo mese, concessa, attraverso atti che ne attestano la necessità, all’operatore ecnomico Consorzio stabile modenese, che ha sede a Modena in via Giardini e che si è aggiudicato i lavori. Al lavoro c’è la conorziata Frantoio Fondovalle. Una nuova scadenza ma un progetto confermato che sta procedendo seguendo tutte le fasi programmate. "Questa proroga – spiega il sindaco Simone Saletti – è una bellissima notizia, perché è la conferma di quanto sin dall’inizio abbiamo detto, ovvero che entro l’estate il nuovo Ponte Rana sarà completato". Ci sono comunque 150 giorni di ritardo? "Si – ammette il sindaco – ma erano previsti. Sono dovuti alla fase iniziale, legata alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali, allo spostamento di tutti i collegamenti di tubature e cavi. Poi tutto è proceduto in modo scorrevole ed efficiente". Un’occasione per fare il punto della situazione.

"Questo impegno del 29 giugno – aggiunge Saletti – è la conferma della serietà e dell’ottima programmazione che la ditta sta dando. Salvo imprevisti, che fino ad oggi sono sempre stati gestiti, si va verso il completamento". Ad oggi la ditta è impegnata a realizzare l’armatura della seconda spalla. "Venerdì – spiega Saletti – andremo a visionare con l’Ufficio tecnico le travi che andranno a comporre le arcate principali, che verranno varate appena terminata la verniciatura e la maturazione della gettata del secondo piede del ponte". I lavori, in questo caso l’intero rifacimento del ponte che collega le due parti di Bondeno, ovvero il centro storico con il Quartiere del Sole, si sono resi necessari dopo i danni subiti dal terremoto del 2012, anche se per lungo tempo, limitando la portata del traffico, il ponte era stato aperto ad una sola corsia. Già nell’ottobre del 2020 un decreto Commissariale aveva concesso un contributo di un milione e 444 mila euro che si sono aggiunti ai ogli oltre 900 mila previsti in una prma fase tre anni prima . La spesa complessiva è di 2 milioni e 328 mila euro.

Claudia Fortini