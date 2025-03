Ponte Rodoni, bando per gestire il bar: "Importante luogo d’aggregazione"

Il Comune ha aperto il bando per l’affidamento in locazione del bar di Ponte Rodoni, nel centro della frazione nella stessa area su cui insistono il campo sportivo Palacinghiale, i campi da padel e la chiesa parrocchiale. Chi si aggiudicherà il bando pubblico – aperto sino alle 12 di martedì 1 aprile – potrà gestire l’immobile per il periodo di locazione di sei anni, poi automaticamente rinnovabili per un periodo analogo in assenza di disdetta. "Un importante luogo di aggregazione per Ponte Rodoni", spiega il sindaco Simone Saletti.