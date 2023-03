Ponte Rodoni, in arrivo due campi da Padel

Ormai è questione di poche settimane e anche a Bondeno inizieranno gare e competizioni di Padel, lo sport che ha avuto una vero e proprio exploit di praticanti in questi ultimi due anni. E’ infatti dell’ultimo Consiglio comunale" l’approvazione della concessione del diritto di superficie su area di proprietà comunale posta all’interno del centro sportivo di Ponte Rodoni, per la realizzazione di due campi per il gioco del Padel e l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo esecutivo predisposto dall’aggiudicatario".

Per dirla con termini più semplici, l’associazione ‘44012 Padel Bondeno’ e’ autorizzata a costruire e poi a gestire i due nuovi campi di Padel che sorgeranno adiacenti alle altre strutture sportive di Ponte Rodoni connotando la zona ormai come un vero e proprio polo ludicosportivo ad uso di sportivi ma anche di bambini, di giovani e di famiglie. È chiaro che l’utilizzo della superficie ha un onere stabilito per legge e aggiudicato attraverso procedura ad evidenza pubblica che comporterà un costo di circa due mila euro l’anno per i prossimi venti anni alla Padel srl. "Siamo veramente soddisfatti - ci spiega Simone Saletti (in foto), Sindaco di Bondeno - per la velocità con cui abbiamo dato risposta ad una richiesta che era arrivata da tantissimi cittadini. Poter attrezzare l’area del centro sportivo "Palacinghiale" con una struttura nuova, polifunzionale, che diventerà in pochi mesi il centro di interesse di famiglie e sportivi, ci permette anche di riqualificare un’area che e’ diventata grazie all’opera di tantissimi volontari un piccolo polo sportivo. Io credo che i lavori di costruzione, relativamente semplici, siano già iniziati proprio in queste ore e sono certo che termineranno in aprile per dar modo agli appassionati di competere già prima della fine del mese".

Qualcuno definisce questo sport "un po’ figlio del tennis". In Italia fa capo alla Fit, la Federazione italiana tennis, e prevede una racchetta, una pallina ed un campo di piccole dimensioni. I suoi punti di forza sono che è semplice da imparare, non troppo impegnativo dal punto di vista fisico e soprattutto, essendo sempre giocato in doppio, non è uno sport individuale, facilita la socialità. Inoltre può essere avvicinato ad ogni età. Queste in sintesi le caratteristiche che lo rendono lo sport più di moda del momento. Proprio in via Rondona, a Vigarano Mainarda, a pochi chilometri da Ponte Rodoni, ha preso vita poche settimane fa il progetto relativo all’impianto ‘Main Padel’.

Lauro Casoni