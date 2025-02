Ponte Rodoni piange Bedani. Anima del Palio e del volontariato

Se ne va un uomo che è stato l’anima dell’associazionismo, del volontariato, del palio, della sagra e dello sport di Ponte Rodoni. Si è spento ieri mattina all’ospedale di Cona, per una malattia improvvisa, fulminea e inaspettata, Enrico Bedani (nella foto) che tutti chiamavamo ‘Il Toro’. Aveva solo 58 anni. Lascia un vuoto immenso. Insieme alla moglie Sara Tassinari, sono sempre stati il fulcro della vita associativa della frazione di Bondeno. Una coppia che, sin da giovanissimi, sapeva unire, organizzare, coinvolgere la gente del paese di tutte le età. "Enrico era quello che c’era sempre, qualsiasi cosa ci fosse da fare – ricorda tra la commozione Stefano Grechi dell’Asd Futsal Ponte Rodoni –. Sempre sorridente, tranquillo, disponibile. Era quello che faceva un passo indietro per lasciare avanti gli altri. Una persona di una bontà e di una gentilezza tanto grandi non esserci abbastanza parole per descriverle".

Claudia Fortini