Ponte salina, c’è l’impresa per la ricostruzione

Si avvicina il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di via della Salina sul canale Bayon. In questi giorni, sono in fase di espletamento le procedure di gara. Tre sono state le ditte che hanno partecipato al bando, presentando la propria offerta. Il 14 dicembre, le proposte sono state esaminate dal punto di vista amministrativo, mentre il 20 dicembre dal punto di vista tecnico. L’impresa aggiudicataria è risultata essere la De.ma srl con sede legale a Bosco Mesola.

Attualmente la determina è depositata all’ufficio ragioneria del Comune per le verifiche necessarie. In attesa di ciò, lo scorso 22 dicembre, l’Ufficio tecnico ha convocato il direttore dei lavori e l’impresa per cominciare a definire l’avvio del cantiere per la realizzazione dell’infrastruttura che, salvo imprevisti, si stima possa iniziare nella seconda metà di gennaio. L’opera, finanziata per un milione di euro da parte della Regione (in quanto situata in un’area di competenza del demanio regionale), si è resa necessario a seguito del crollo del ponte che si è verificato nella notte tra il 27 e 28 agosto dello scorso anno, a poche ore da quando, per ragioni di sicurezza, l’infrastruttura era stata interdetta al passaggio da parte del Comune di Comacchio. In seguito al crollo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierluigi Negri si è attivata, innanzitutto per liberare il canale Bayon dal ponte collassato. E, successivamente, è stata avviata una interlocuzione con la Regione per ottenere risorse necessarie a finanziare l’intervento. Regione che ha risposto subito positivamente, con lo stanziamento di un milione di euro. Un percorso, culminato nei passaggi legati al bando di gara che sono in corso di completamento in questi giorni.

La realizzazione del nuovo ponte riveste importanza, in quanto rappresenta un fondamentale collegamento verso la Salina di Comacchio, diventata anche elemento di attrazione turistica del territorio. Infatti, prima del crollo del ponte, la strada era impiegata da numerosi turisti per raggiungere il sito, diventato meta di visite a piedi, in bicicletta o tramite trenino. Il progetto del nuovo ponte si pone come obiettivo, oltre al ripristino della viabilità ora interrotta – come emerge dal progetto esecutivo pubblicato a fine ottobre -, la realizzazione di un’opera più duratura e completa di una pista ciclopedonale fisicamente separata dalla carreggiata. La conformazione della carreggiata riprende quella esistente e sarà larga 6,50 metri, priva di marciapiedi, ma con una pista ciclopedonale.

Valerio Franzoni