Ponte San Zagno alla fase finale Rossi: "Entro il 31 marzo sarà finito"

"Siamo in vista non dell’ultimo miglio, ma dell’ultimo metro". Così il sindaco di Ostellato, Elena Rossi (foto), sul ponte San Zagno, un’opera da 750 mila euro complessivi, chiuso dal marzo del 2021, una strozzatura alla viabilità, che poi si scaricava sul traffico veicolare. Due anni di disagi per la popolazione e le proteste, sia della comunità, costretta a un lungo giro per andare a lavorare o rientrare nelle proprie abitazioni, che delle istituzioni. E’ stato recuperato il ritardo di due mesi accumulato prima di Natale.

"La riunione in Provincia di giovedì scorso ha dato notizia positive per la nostra gente – riprende il primo cittadino – A partire dal 27 febbraio inizieranno le operazioni di asfaltatura e installazione dei parapetti. Le operazioni di collaudo avverranno entro il mese di marzo, in modo da garantire la transitabilità del ponte entro il 31 del prossimo mese, come previsto dal cronoprogramma".

Due anni sono un lungo periodo senza un’infrastruttura indispensabile, ma "va considerato che siamo partiti da zero, nel senso che quando è emersa l’emergenza, con i problemi di stabilità, la Provincia non aveva disponibilità a bilancio; abbiamo dovuto aspettare la variazione di bilancio dell’ente provinciale, proprietario del ponte, mentre il restante l’ha coperto la Regione". Dopo l’asfaltatura, l’ultima tappa sono i collaudi. Se non ci saranno intoppi, la popolazione potrà transitare sul ponte dal 31 marzo o dall’inizio di aprile, e non è uno scherzo.

f. v.