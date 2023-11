Ponte, sì al progetto definitivo

COCCANILE

La giunta comunale di Copparo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio sul Canal Bianco in via Primo Boccati a Coccanile. L’opera consiste nella sostituzione dell’impalcato esistente in struttura mista acciaio - calcestruzzo con elementi in calcestruzzo armato prefabbricato, nel risanamento delle spalle, che verranno ricostruite con fondazioni in micropali, e nella demolizione delle pile in muratura di laterizio. Il nuovo ponte sorgerà quindi nella medesima area, sarà lungo 26.41 metri e largo 7,50 metri di carreggiata. L’opera ha un importo stimato di 850mila euro.