Ponte su via Cardinala al palo, la rabbia: "Per il lavoro, 20 chilometri in più al giorno"

"Ci sentiamo abbandonati, i lavori al ponte della Cardinala non proseguono e per arrivare al posto di lavoro o portare i nostri figli a scuola dobbiamo fare un lungo giro". E’ la protesta di Ivan Gallerani, che si proclama portavoce della piccola comunità di Campotto, tra i promotori di un comitato civico che rappresenta soprattutto genitori e lavoratori frustrati dall’andamento della situazione e l’isolamento del paese dopo l’apertura del cantiere e la demolizione del ponte sul fiume Idice. Chiede aiuto di far sentire la voce dei campottesi. E mette sul banco degli accusati gli amministratori e l’azienda costruttrice: "Il sindaco Andrea Baldini si è dato alla macchia, non risponde più a nessuna richiesta. La Provincia, che è il gestore della strada, non ci considera per niente, le nostre richieste e i nostri solleciti cadono puntualmente nel nulla. Ci troviamo nella situazione in cui, per raggiungere il capoluogo, invece di percorrere 6 chilometri ne servono più di 30, oltretutto per percorsi alternativi che definirei mulattiere, piuttosto che strade. Stiamo vivendo in un campo di battaglia dove, da una parte ci sono cantieri ovunque, aperti lungo i corsi d’acqua per cercare di arginare eventuali piene, come quelle che hanno già martoriato i nostri territori e, dall’altra una giunta comunale e provinciale completamente assenti e privi di ogni empatia con i propri cittadini". E ancora: "Siamo stanchi, siamo delusi, le nostre spese sono sempre più consistenti e, a detta del sindaco, non esistono gli estremi per qualsiasi forma di sgravio fiscale o qualsivoglia tipo di aiuto". In una lettera Gallerani ricostruisce la via crucis che ha portato alla demolizione del ponte su via Cardinala. "Già i primi sintomi di qualcosa di non chiaro: la ditta costruttrice non si è mai presentata agli incontri, i problemi di trasporto locale senza chiarimenti, gli eventuali primi soccorsi che dall’ospedale di Argenta sarebbero stati delocalizzati a strutture più lontane ma soprattutto le promesse! A voce, e ripeto solo a voce, veniamo tranquillizzati sulle date di fine lavori e sul fatto che qualora ci fossero stati degli intoppi si sarebbe lavorato giorno e notte, sabato e domenica".

Franco Vanini