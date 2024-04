Ponte sul Cavo Napoleonico, riapertura anticipata

Con grande e piacevole sorpresa per tutti, il Comune di Terre del Reno ha annunciato la riapertura anticipata del ponte sul Cavo Napoleonico, importante infrastruttura di collegamento che, in questo periodo, non essendo percorribile, aveva richiesto deviazioni di una certa importanza ma anche azioni sul trasporto pubblico. La polizia municipale di Terre del Reno ha dunque informato che riapre il ponte di Sant’Agostino dopo l’esecuzione dei lavori urgenti su una conduttura del gas e che da ieri i veicoli non dovranno più seguire le deviazioni imposte dalla chiusura. Da oggi, invece, le corse degli autobus riprenderanno il percorso abituale e, quindi, le fermate "straordinarie" di Via Quattro Torri e Via delle Donne non saranno più funzionanti: Tper informerà, con avvisi apposti sulle fermate questa positiva novità, mettendole fin dal giorno prima della riapertura del ponte. Per informazioni fanno sapere che si potrà chiamare la Centrale Operativa della Polizia Locale Alto Ferrarese al numero 0532 899600. Il ponte era chiuso dal 15 aprile e il programma prevedeva rimanesse non percorribile fino a venerdì 26. Per ovviare ai disagi, il comune si era mosso con Tper concordando corse temporanee da Cento e da Ferrara e per Finale Emilia e nuove fermate provvisorie per limitare i il disagio a lavoratori, studenti ed eventuali fruitori del servizio di trasporto pubblico. Un’opera fondamentale per la zona senza la quale sarebbe difficile assicurare la velocità dei collegamenti. La riapertura è una buona notizia per i cittadini e le imprese del territorio che hanno bisogno del ponte per svolgere la loro quotidianità che sia fatta di lavoro o di tempo libero.

l.g.