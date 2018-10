Ferrara, 6 ottobre 2018 - La grande festa è prevista lunedì 8 alle 15.30, il sospirato via libera alla circolazione è fissato invece per le 5 di martedì 9 ottobre. Dopo mesi di lavori, è arrivato finalmente la fine del cantiere nel ponte sul Po, oltre 300 metri che collegano Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena, che ha creato tanti disagi. Lunedì, al centro del ponte, si troveranno le amministrazioni comunali di Ferrara e Occhiobello, gli assessori regionali Elisa De Berti (lavori pubblici Veneto), Cristiano Corazzari (territorio Veneto), Raffaele Donini (trasporti Emilia Romagna) tecnici Anas, società Autostrade e Ami.

La prova di carico è stata superata senza problemi: due Tir da 44 tonnellate l’uno si sono incrociati per verificare la tenuta della pavimentazione, completamente rifatta sin dalla soletta in cemento e acciaio. Ora seguirà un'ordinanza dell'Anas che autorizza l'apertura al traffico solo veicolare, mentre resteranno al momento chiuse le passerelle pedonali. Anche dopo la riapertura al transito, infatti, gli operai resteranno attivamente in cantiere: per una ventina di giorni, saranno impegnati nella cosiddetta ‘sabbiatura’ e riverniciatura della parte sotto il ponte. Quindi dovranno mettere a punto i giunti che, appena installati, necessiteranno di un intervento di assestamento prevista tra circa un mese: questa fase, che durerà alcuni giorni, comporterà la circolazione a senso alternato che porteà anche allo smontaggio dell'impalcatura e la conseguente riapertura delle passerelle pedonali.

Tra i primi ad attraversarlo saranno i pendolari che utilizzano il bus che parte alle 5.30 da Santa Maria Maddalena, carico di lavoratori del petrolchimico. Con loro anche gli studenti che potranno salire sulla linea 11 (ecco gli orari completi) che tornerà a fare capolinea in piazza della Chiesa a Santa Maria Maddalena. Tornano normali anche le corse del pollicino che collega Gurzone a Santa Maria Maddalena: faranno capolinea in piazza della Chiesa a Santa Maria Maddalena e non più in stazione (orario invernale) e termineranno anche le traversate del battello.

Insomma, ancora qualche inevitabile disagio, ma poco al confronto di ciò che è stato dall’11 giugno in poi, con un carico eccezionale di veicoli costretto a imbucarsi nell’autostrada, bus navetta e fermate supplementari per i treni. "Credo che più di così non si potesse fare, per ridurre i problemi dei residenti e degli operatori commerciali – commenta l'assessore Modonesi –: siamo stati fortunati anche sotto il profilo metereologico, salvo poche giornate di pioggia il cantiere ha sempre marciato spedito". Adesso l’asfalto è liscio come il biliardo, la struttura è stata completamente rinforzata, e si lavora, come detto, solo ai dettagli.