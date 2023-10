Ponte sul Po di Volano, Copparo: riapre al traffico con 10 giorni di anticipo

Domani alle 10.30, il ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore riaprirà al traffico veicolare. Per l’occasione saranno presenti i sindaci dei due Comuni che la struttura unisce: Fabrizio Pagnoni (Copparo) e Alan Fabbri (Ferrara). Sono terminati con dieci giorni di anticipo sul cronoprogramma (e tre mesi di anticipo rispetto alle previsioni iniziali) i lavori di risanamento e riparazione dell’infrastruttura che hanno visto la realizzazione di un ‘diaframma’, con micropali accostati e armati, e successivamente di una soletta carrabile in cemento armato, giuntata e indipendente rispetto alla spalla, appoggiata a micropali portanti distinti da quelli del diaframma, anch’essi armati: il tutto completato dalla soprastruttura stradale. L’intervento ha necessitato di approfondite indagini per arrivare a comprendere la causa del cedimento tra la rampa e la spalla in cemento armato, che ha determinato la rapida progressione dello sprofondamento della pavimentazione stradale: circa 30 centimetri in 60 giorni. Il 17 luglio scorso ha preso il via il cantiere, a seguito della sottoscrizione del contratto tra l’impresa C.I.Mo.Ter e la società Patrimonio, che il Comune di Copparo ha incaricato dell’esecuzione di tutte le attività necessarie per la realizzazione dell’intervento. Le operazioni si sono svolte regolarmente, seguite dalle prove di carico sui pali e da quelle di schiacciamento del calcestruzzo della soletta, che hanno consentito di procedere alla riapertura del ponte, che era stato chiuso al traffico per ragioni di sicurezza nel giugno dello scorso anno.

v.f.