"Ponte sul Po di Volano, troppi ritardi nei lavori"

È da giugno 2022 che il ponte comunale sul Po di Volano tra Sabbioncello e Denore è stato completamente chiuso al transito, chiusura che si è rivelata inutile, almeno per la parte pedonale, come è stato riscontrato insieme ad addetti ai lavori dopo la parziale riapertura ciclopedonale. È quanto denunciano il segretario comunale del PD di Ferrara Alessandro Talmelli, il capogruppo Pd di Copparo Enrico Bassi ed Enrico Vincenzi per il circolo di Cona-Corlo. "Il percorso attuato dalle due amministrazioni di Copparo e Ferrara ci preoccupa – scrivono dal Pd -, ed è per questo che le segreterie e i circoli dei due Comuni sono unite nell’affrontare la questione. Se da un lato è apparso chiaro sin da subito che la promessa esplicitata dagli amministratori di vedere ripristinata l’apertura alle auto entro questa primavera non sarebbe stata rispettata, dall’altro lato non ci si poteva attendere che dopo dieci mesi dalla chiusura del collegamento ci saremmo trovati ancora nelle condizioni di vedere al palo i lavori di ripristino. L’ultimo comunicato parla di una proroga per ’indagare’ su eventuali residuati bellici, con una gara d’appalto per assegnare i lavori ancora in divenire". "Considerando che ci sono voluti dieci mesi – spiegano i referenti - solo per capire che l’intervento per ripristinare il ponte è di una semplicità inaspettata e addirittura non serviva impedire il passaggio a pedoni e cicli, chiediamo con forza un cambio di passo da qui al termine dei lavori. I tecnici intervenuti hanno accertato che si dovrà solo rafforzare la struttura della spalla del ponte, opera che volendo si potrebbe concludere in tre mesi". Per dar voce ai cittadini, il Partito democratico con rappresentanti di Ferrara e Copparo, e attivisti delle unioni comunali della Provincia, ha organizzato un incontro pubblico nei pressi del ponte sulla sponda ferrarese, che si è svolto ieri.

Lucia Bianchini