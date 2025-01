Ponte sul Po: obiettivo sicurezza: "Un’opera vitale per il territorio"

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione del ponte sul Po di Volano, una delle infrastrutture di collegamento tra le più cruciali per il Comune di Fiscaglia. Situato a Massa Fiscaglia, lungo la Strada statale 495 "di Codigoro", il ponte rappresenta un collegamento vitale per le principali vie di comunicazione della zona e un punto strategico per l’intera rete viaria del territorio. L’intervento in corso è frutto della proficua collaborazione creata tra il Comune di Fiscaglia e Anas spa, in qualità di ente proprietario del manufatto.

L’intervento di riqualificazione va a risolvere diverse criticità evidenziate durante le ispezioni tecniche richieste dal Comune di Fiscaglia e condotte negli ultimi mesi da ingegneri di Anas. S’interverrà sulla campata centrale, dove sono stati rilevati problemi di rumorosità e diverse saldature da rinnovare. Tra le priorità figura anche il miglioramento della sicurezza e della qualità della viabilità per residenti e utenti della strada grazie alla posa, a lavori di carpenteria conclusi, di uno strato di asfalto fonoassorbente.

I lavori sono stati affidati alla ditta Parolini Giannantonio, che eseguirà un intervento complesso, con operazioni previste sia sulla parte superiore che inferiore del ponte. "Questo progetto – ha dichiarato il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi - non è solo un’opera infrastrutturale, ma un impegno concreto per migliorare la qualità della vita e la sicurezza del nostro territorio. Un ulteriore intervento che sancisce l’ottimo rapporto instaurato tra Fiscaglia ed Anas, elemento importante ed alla base dei rapporti istituzionali per porre le basi giuste di dialogo per affrontare nei prossimi mesi anche altri temi sulla viabilità cara ai nostri cittadini. La collaborazione con Anas è la dimostrazione che solo lavorando insieme, possiamo ottenere risultati concreti per il nostro territorio".

Come riferito dal primo cittadino, i lavori sono stati pianificati nel rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche, mirando a preservare l’aspetto naturale dell’area circostante. Oltre al miglioramento strutturale, l’intervento prevede una maggiore durabilità della struttura e una riduzione dell’impatto acustico per i residenti nelle vicinanze. "Un plauso – conclude Fabio Tosi - va ai vertici di Anas comparto Emilia-Romagna e alle loro figure di presidio territoriale per l’ottimo lavoro".

Valerio Franzoni