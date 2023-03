Ponte sul Po, si cercano gli ordigni bellici

Continua il percorso che porterà ai lavori di ripristino e risanamento della rampa del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore, chiuso al traffico dal giugno dello scorso anno per ragioni di sicurezza. La settimana prossima, dal 13 al 18 marzo, salvo imprevisti o condizioni metereologiche avverse, è programmata l’esecuzione dell’indagine di bonifica bellica prevista nell’ambito degli interventi sull’infrastruttura. Dal momento che il progetto prevede la realizzazione di un diaframma con micropali accostati e una nuova soletta carrabile in cemento armato, si rende necessario, prima dell’inizio dell’intervento, scongiurare la presenza di ordigni inesplosi.

Si procederà dunque a verifiche condotte con georadar, che saranno effettuate a seguito della realizzazione di uno scavo della profondità di circa tre metri, per la larghezza dell’intera carreggiata. In questi giorni è ovviamente indispensabile mantenere la distanza dall’area del ponte indicata dai cartelli posizionati sul posto, sempre per garantire la massima sicurezza. Il progetto intanto ha ottenuto il nulla osta idraulico da parte dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno: progetto che, inoltre, è già stato inoltrato agli enti per la richiesta dei pareri del caso. A fine marzo è calendarizzata la consegna della fase esecutiva della progettazione, che dovrà essere validata e trasmessa al Comune per l’approvazione. Questo cronoprogramma consentirà ad aprile di dare avvio alla gara d’appalto, la cui chiusura è individuata nella seconda metà di giugno e la firma del contratto a inizio luglio. La durata dei lavori è di circa tre mesi. Per l’esecuzione dell’opera è previsto un costo di 403mila euro, suddiviso tra il Comune di Copparo e il Comune di Ferrara, comproprietario dell’infrastruttura.

La suddivisione dei costi rientra nella convenzione, sottoscritta nei mesi scorsi tra le due municipalità (a seguito dell’approvazione nei rispettivi Consigli comunali): una convenzione di durata trentennale che fissa anche la gestione della manutenzione ordinaria, oltre che i rapporti in caso di opere urgenti, come in questo caso. Le somme necessarie per l’attuazione sono previste nel bilancio della società incaricata Patrimonio Copparo,

Valerio Franzoni