Ponte sulla Cispadana, al via i lavori

Sono entrati nel vivo i lavori della Provincia per quanto riguarda i lavori di riparazione e rafforzamento del ponte lungo la Sp 70 Cispadana in località Sant’Agostino, nel comune Terre del Reno. Il cantiere era stato avviato lo scorso 24 ottobre, provvedendo a tutte le operazioni preliminari e di preparazione, un intervento che si è reso necessario per riparare i danni causati alla struttura dal sisma del maggio 2012. La Provincia fa dunque sapere che il costo dell’intervento è pari a 438 mila euro, interamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma delle opere pubbliche danneggiate dal terremoto. Le imprese che si sono aggiudicate i lavori sono la Ase srl di Pescara e Padana interventi srl di Padova che riusciranno a intervenire senza la chiusura di questa importante infrastruttura di collegamento. I lavori, infatti, consistono nella rimozione degli appoggi danneggiati e la loro sostituzione con nuovi appoggi antisismici. La durata del cantiere è stata calcolata in 120 giorni e il termine è previsto per febbraio 2024. Nel frattempo non è stato necessario introdurre l’interruzione totale del transito, ma solamente sensi unici alternati.

Laura Guerra