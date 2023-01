Ponte sulle Saline, ci siamo Da lunedì iniziano i lavori

LIDO DI SPINA

Al via lunedì prossimo i lavori di accantieramento per la realizzazione del nuovo ponte carrabile per l’accesso al comparto delle Saline. Il vecchio ponte era crollato a fine agosto 2021 ed è stato demolito e rimosso nei successivi 15 giorni, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale vallivo e limitare i danni alla produzione del sale. Il nuovo ponte avrà un costo di un milione di euro, finanziato per la quasi totalità dalla Regione Emilia – Romagna e coprirà le spese relative alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, alle attività di coordinamento della sicurezza, nonché all’esecuzione materiale dell’opera. "Diamo avvio a questa importantissima opera per il nostro territorio, nel rispetto dei tempi annunciati – commenta il sindaco Pierluigi Negri -. Un’opera nuova, che finalmente mette in sicurezza una situazione a lungo trascurata, che garantirà la piena e completa ripresa del comparto delle Saline".

Si tratta, dunque, di un’infrastruttura particolarmente importante, sia per il collegamento per le Saline, sia sotto il profilo turistico, considerando che le Saline stesse sono diventate nel tempo anche meta di visite turistiche guidate. Il nuovo ponte, come emerge dalla relazione tecnica allegata al progetto esecutivo dell’opera, sarà realizzato con materiali che ne garantiranno la durevolezza: le parti strutturali in acciaio saranno realizzate in acciaio autoprotetto Cor-Ten in quanto non necessita di protezioni alla corrosione. L’infrastruttura avrà i una larghezza tra le barriere di 6,50 metri, con due corsie da 2,75 metri più due banchine da 50 centimetri ed una larghezza complessiva dell’impalcato di 8,40 metri (esterno travi) a cui si aggiunge uno sbalzo laterale di larghezza 2,50 metri che ospita una pista ciclopedonale formata da travi e grigliato metallico. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa De.ma. di Bosco Mesola. In questi giorni è stata pubblicata anche l’apposita ordinanza, in cui sono contenute le disposizioni in vigore a partire proprio dalla giornata di lunedì sino al termine dei lavori, e che è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale: ‘I provvedimenti assunti – si legge nel documento - verranno notificati al pubblico con l’apposizione dei segnali verticali previsti dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, a cura e spese della Ditta affidataria dei lavori, così come la specifica segnaletica di cantiere, che sarà mantenuta efficiente anche nelle ore notturne adottando eventuali integrazioni che potranno essere disposte dagli organi di polizia stradale per la salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica’. Dunque, è tutto pronto per l’avvio dell’atteso cantiere.

Valerio Franzoni