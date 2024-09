Ponte sull’Idice, scoppia la protesta: "La chiusura danneggia Campotto"

In un acceso faccia a faccia tra il sindaco Andrea Baldini e la cittadinanza di Campotto, condita anche da botta e risposta sopra le righe, si è fatto il punto della situazione in merito ai lavori di rifacimento del ponte che attraversa il fiume Idice. Un cantiere che aperto a metà giugno sta creando non pochi disagi e lamentele in paese per quanto riguarda la viabilità, i trasporti, i servizi, le emergenze. Alla riunione, organizzata nei giorni scorsi all’Ostello, ed attesa da un po’ di tempo, erano assenti rappresentanti della ditta appaltatrice e della provincia di Ferrara, titolare della struttura. Indice puntato in particolare sulla carenza di segnaletica stradale, su cui ha convenuto anche il primo cittadino. In certi incroci e punti strategici per il traffico mancano cartelli ed indicazioni di chiusura strade, e di percorsi alternativi per andare e tornare in paese, allungati anche di una trentina di chilometri, passando per Molinella o Conselice. Pomo della discordia anche il sistema trasporti. L’autobus parte o ferma a 3 chilometri di distanza. Mentre a breve ricomincia la scuola e con essa lo scuolabus. Difficoltà sono state messe in evidenza anche nella consegna della posta, dei pacchi, e di eventuali emergenze. Resta nel cassetto la proposta per realizzare un provvisorio ponte bailey. Ma crescono i timori indotti da un eventuale ritardo nella consegna dell’opera, legati alla pausa di Ferragosto. Si paventano insomma ritardi, che potrebbero creare serie problematiche nella stagione autunnale delle piogge, e delle piene di fiumi e canali, alla luce dei devastanti allagamenti dell’anno scorso. Baldini si è detto disponibile a sondare ogni possibile soluzione. Ma con una certezza: "Il vecchio impalcato è stato abbattuto, ed ora si procede: l’obiettivo resta quello di ultimare l’intervento entro l’anno, non il 31 gennaio come termine fornito dalla provincia".

Nando Magnani