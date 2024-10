Ponte Volano, lavori per 12 milioni. I tempi del cantiere sul tavolo

Sabato, assemblea pubblica alle oasi di Cannevié (comune di Codigoro) per illustrare il cantiere sul ponte di Volano lungo la strada provinciale 54

Un’assemblea pubblica per illustrare lavori, tempi e caratteristiche del cantiere che interesserà il ponte di Volano lungo la Provinciale 54. L’appuntamento, organizzato in collaborazione dai Comuni di Codigoro e di Comacchio insieme con la Provincia, è in calendario sabato prossimo alle 10 all’oasi di Cannevié, lungo simbolo del territorio di Codigoro. Per l’amministrazione che ha sede nel Castello Estense saranno presenti il presidente Daniele Garuti e gli ingegneri Luca Capozzi ed Angela Ugatti. Un cantiere, per il quale a breve è prevista la gara d’appalto. I lavori si sono resi necessari per provvedere alla sostituzione della campata centrale del ponte che, dai monitoraggi che sono stati eseguiti periodicamente dai tecnici provinciali, mostra i segni del tempo e dell’usura. Non si procederà quindi con la demolizione completa e la realizzazione di una nuova struttura di attraversamento del corso d’acqua, dal momento che gli ultimi rilievi tecnici che sono stati effettuati hanno confermato le ancora buone condizioni delle campate laterali che, pertanto, non necessitano di essere sostituite.

L’assemblea, che si svolgerà sabato, rappresenta dunque l’occasione per illustrare in dettaglio un investimento da oltre 1,2 milioni, di euro sotto gli aspetti della viabilità, dei tempi di esecuzione e delle caratteristiche dell’intervento stesso. Il tutto nel rispetto delle esigenze della prossima stagione balneare e di quelle espresse dall’ente Parco del Delta del Po, zona entro cui ricade la competenza dell’area in questione, per limitare gli eventuali impatti ambientali.