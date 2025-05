Ponteggi irregolari, lavori alla palestra fermi al palo

Tutta la palestra del Polo Scolastico Superiore di Codigoro è sotto sequestro da mercoledì mattina. Il motivo sembra sia dovuto ad una collocazione non rispettosa delle norme di sicurezza di alcuni ponteggi sulla quale è intervenuto un ispettore dell’Ausl.

Il grande impianto sportivo di proprietà della Provincia è oggetto di corposi interventi di adeguamento normativo, sismico e di efficientamento energetico, nonchè di ristrutturazione, grazie ad un progetto candidato ai fondi del Pnrr. Nel prosieguo dei lavori, iniziati da tempo, la ditta aveva riscontrato che una parte della copertura era in eternit ed ha chiesto l’intervento di un’impresa specializzata nella rimozione di quesito particolare materiale.

Tuttavia mentre il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza stavano verificando i ponteggi per questo tipo di intervento, un ispettore dell’Ausl ha contestato che i ponteggi non erano rispettosi delle norme di sicurezza ed ha messo i sigilli non solo al ponteggio ma a tutto il cantiere. "Comunque confermo i lavori non erano iniziati - afferma Luca Capozzi ingegnere capo della Provincia - erano in corso le verifiche guidate dal coordinatore della sicurezza il cui scopo è verificare l’affettiva sicurezza e regolarità del cantiere prima dell’inizio dei lavori, proprio a garanzia degli operai che avrebbero dovuto salirvi. Rimaniamo in attesa del verbale di sequestro che ancora abbiamo potuto avere in visione, anche al fine poter chiarire effettivamente la situazione, spiegare come sono andate le cose e sbloccare un cantiere la cui interruzione ostacola la regolare prosecuzione di un appalto di particolare rilevanza dal punto di vista economico.

Una situazione di stallo che indirettamente danneggia tutti gli studenti e gli sportivi delle società sportive codigoresi, ma ribadisco - conclude Capozzi - la piena fiducia e il rispetto nell’operato dell’ ispettore intervenuto che salvaguarda la sicurezza dei cantiere, valore che preme prioritariamente anche a noi della Provincia per tutti i lavoratori". La palestra è una delle più grandi della nostra provincia, con un campo da gioco di oltre 1500 metri quadri. I lavori prevedono il rimaneggiamento completo della copertura con guaine apposite, per porre rimedio al problema delle infiltrazioni d’acqua piovana. Il rifacimento della pavimentazione con parquet omologato e la divisione degli impianti di riscaldamento. Claudio Castagnoli