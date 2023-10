"Pontelagoscuro, la stazione luogo di ritrovo di sbandati"

Rischiano di diventare un luogo di degrado le stazioni ferroviarie dei paesi, luoghi che privi di personale e ormai deserti, diventano oasi per i balordi. Di ogni risma. Come sta succendendo a Pontelagoscuro. "Dopo una certa ora – racconta Roberto Segala, presidente del comitato vivere insieme di Pontelagoscuro – diventa un luogo di ritrovo per gruppi di giovani, un posto non proprio sicuro. I pendolari, quando è buio, scendono dal treno e si allontanano in fretta". Alcuni viaggiatori sono stati seguiti per centinaia di metri da sbandati, intimiditi. "Non è successo nulla di grave, ma non sono situazioni piacevoli", ribadisce Segala.

La svolta per questo come per altri luoghi che si affacciano lungo i binari potrebbe arrivare dal progetto che ha annunciato Fs Italiane. Alle 2.200 stazioni attive per il trasporto ferroviario se ne aggiungono 500 non più utilizzate, i cui spazi potranno diventare presidi di telemedicina con un utilizzo certamente più evoluto. Il piano è stato annunciato dal palco del Villaggio Coldiretti a Roma, Luigi Ferraris, ad di Fs Italiane. L’utilizzo delle stazioni – sempre secondo quanto esposto da Ferraris – sarà fondamentale anche per il turismo con la possibilità di organizzare itinerari enogastronomici in collaborazione con Coldiretti.

Una svolta appunto, anche se in questo momento il progetto non è stato ancora definito in tutti i dettagli. Il passo cruciale sarà l’individuazione di quelle stazioni non utilizzate che avranno la fortuna, così si può dire, di illuminarsi di nuovo diventando in questo caso presidi di telemedicina. Prendendo vita, lì dove c’erano solo degrado e silenzio nel treno che arriva, si ferma e si allontana. Non luoghi. Ferraris ha sottolineato quanto la capillarità della rete ferroviaria di circa 17mila chilometri possa essere fondamentale per raggiungere aree che spesso non hanno una connettività adeguata e che quindi non riescono ad essere competitive per il settore agricolo. "Con la nostra rete ferroviaria – le parole dell’amministratore delegato del gruppo Fs Italiane – possiamo portare la fibra ottica di nuova generazione anche nelle aree rurali migliorando il lavoro degli agricoltori".