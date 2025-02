Pontelagoscuro, lavori alla rete idrica in via Savonuzzi

Forse questa volta, per Pontelagoscuro, sarà la svolta. Sono infatti iniziati i lavori per il rinnovo della rete idrica per sostituire la vecchia condotta di via Savonuzzi con una nuova tubatura lunga circa 700 metri. L’obiettivo è quello di risolvere in modo definitivo le criticità legate a una porzione di rete ormai datata, sulla quale i tecnici del servizio idrico di Hera sono spesso intervenuti. Ll cantiere, che inizia dall’incrocio con via Padova, procederà in più fasi terminando nella zona del campo sportivo. Gli scavi interesseranno la strada, in particolare la corsia di destra di via Savonuzzi, in direzione periferia: la nuova linea di distribuzione, infatti, non ‘correrà’ più sotto i marciapiedi a ridosso di abitazioni e negozi. Oltre alla nuova adduttrice con relativi allacciamenti, collegata al sistema principale di distribuzione dell’acqua potabile, saranno installati gruppi di valvole di intercettazione e manovra in corrispondenza di ogni incrocio. Ciò permetterà una ulteriore divisione in segmenti della rete garantendone, anche in caso di guasto, una gestione più efficiente, con ricadute positive sul servizio. Sono circa 150 le utenze coinvolte dal rinnovo degli allacciamenti, che saranno collegate alla nuova condotta. L’intervento comporterà modifiche alla viabilità, in accordo con il Comune: il cantiere è mobile e prevede prevalentemente l’occupazione di una corsia, permettendo di procedere in un solo senso di marcia e garantendo gli accessi a residenti e mezzi di soccorso. "Parliamo di un intervento fondamentale: la realizzazione di una nuova conduttura di 700 metri, che andrà a sostituire la vecchia rete idrica, ormai obsoleta e responsabile di frequenti disagi al quartiere negli ultimi tempi – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alessandro Balboni – . Con questo intervento risolveremo le problematiche legate alla distribuzione dell’acqua in questa zona. I lavori sono finanziati con 400mila euro di fondi Pnrr. Questo contributo ci permette di affrontare una criticità importante e di garantire una rete idrica moderna ed efficiente. L’intervento avrà una durata di circa sei mesi e permetterà una gestione migliore della rete idrica, soprattutto in caso di guasti, minimizzando i disagi per i residenti". Durante i lavori potranno verificarsi interruzioni del servizio, anche solo per singoli tratti, che saranno tempestivamente comunicate da Hera agli utenti.

