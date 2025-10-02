Pontelagoscuro, lutto per un "amico": "Raccolta fondi per il suo funerale. Tutti noi lo vogliamo ricordare"

Il motore della solidarietà si è messo in moto a Pontelagoscuro per garantire una degna sepoltura a F. (per rispetto della famiglia, omettiamo volutamente le generalità complete), scomparso lunedì con un gesto estremo. Oggi Enrico Segala (nella foto) – amico e conoscente – e don Luciano incontreranno Amsef (agenzia di onoranze funebri), poi sui canali social verrà spiegato come aderire alla colletta. È una storia molto triste di un uomo che era considerato un personaggio a Ponte: lunedì è stato trovato morto in casa sua a Barco. Viveva con due amici. Oggi avrebbe compiuto 40 anni. F. era nato e cresciuto a Ponte. In età adolescenziale alternava il campetto da calcio della parrocchia al bar. "Di fatto aveva residenza a Copparo ma con suo papà non viveva mai – raccontano gli amici –. Ha fatto scelte sbagliate forse nella vita, da anni viveva di stenti, in modo un po’ folkoristico, dormendo per strada a Ponte durante le estati. Durante ’Ponte in Festa’ lo si vedeva ballare e cantare quando suonavano i gruppi. Era diventato un ’personaggio’ di Ponte e in un modo o nell’altro entrava nelle vite di tutti, tanto che adesso in molti si stanno interessando per donargli un ultimo saluto e un posto dove riposare. Nella sua pagina facebook gli amici, appresa la notizia della scomparsa, hanno lasciato i loro ricordi. Ha deciso di farla finita. La mattina gli amici hanno trovato la porta chiusa dall’interno e hanno chiamato i vigili del fuoco. La procura ha già archiviato il caso. La famiglia non ha i mezzi economici per occuparsi del funerale. Don Silvano e Don Luciano (che hanno cercato di aiutare F. come parroci di Ponte prima e adesso) si stanno mobilitando per cercare di garantirgli un funerale. Si sta muovendo la solidarietà di Ponte". L’amico e conoscente Enrico Segala è uno dei promotori della colletta: "Sono già in tanti e tante che si propongono per dare qualcosa per la sepoltura e garantirgli l’ultimo saluto. Con i due Don abbiamo lavorato per parlare con la direzione di Amsef. Siamo riusciti ad avere un appuntamento per trovare la soluzione. L’idea è avere l’opportunità di salutarlo con tutti gli amici e amiche che vorranno partecipare".