Pontelagoscuro si mobilita per il ’suo’ don Silvano

Una grande mobilitazione di un’intera comunità per dire che don Silvano Bedin (foto) deve restare a Pontelagoscuro. La notizia, circolata in questi ultimi giorni, vedrebbe il trasferimento del parroco all’unità pastorale di Bondeno in sostituzione di don Andrea Pesci. Un fatto che è rimbalzata velocemente tra i cittadini che si sono mobilitati con una petizione la quale, in poche ore, ha avuto molte adesioni. L’intento è quello di presentare la raccolta firme a monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. "A sostegno – il testo – del mantenimento di don Silvano Bedin nel suo incarico attuale di parroco nelle parrocchie di Pontelagoscuro, Barco e Casaglia". Nei primi giorni della prossima settimana è stato fissato un incontro tra il vescovo e i rappresentanti dei consigli parrocchiali di Pontelagoscuro, Barco e Casaglia. La mobilitazione, intanto, è partita anche dai social con ripetuti appelli a firmare. Don Silvano lo si ricorda nelle scorse settimane nella sua veste di ‘volontario’ attivo a ‘Ponte in festa’, come negli anni precedenti, nella sagra promossa dalla parrocchia San Giovanni Battista e Pontelagoscuro calcio. Un parroco sempre in prima linea nelle attività del paese è stato anche il co-fondatore del Comitato ’Vivere insieme’. Attorno si è consolidato un gruppo di persone, soprattutto bambini e giovani, del paese, che lo hanno identificato come figura di riferimento.

L’allegria e la fiducia con cui partecipa alla vita della sua piccola comunità da 25 anni, l’ha trasmessa ai pontesani. Tantissimi i commenti tra questi quelli della Proloco: "Il legame con il suo paese e la sua comunità è troppo forte per non suscitare incredulità e smarrimento. Nel quarto di secolo di ministero da arciprete alla guida della Parrocchia di Pontelagoscuro, e da diversi anni anche di Barco e Casaglia, il Bedo ha spalancato le porte della canonica a chiunque". Poi l’aggiunta: "Non possiamo sapere se questa sollevazione, questo abbraccio totale al nostro parroco potrà sortire l’effetto sperato di portare il vescovo a revocare la decisione. Nel caso in cui la decisione fosse irrevocabile vogliamo però mandare un pensiero anche al nuovo parroco che sia benvenuto a Pontelagoscuro. Qui troverà una comunità a tinte forti, nel male e nel bene, e si meraviglierà delle tante persone impegnate e appassionate a mantenere vivo il tessuto sociale e culturale del paese".

Mario Tosatti