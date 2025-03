Ponti di via Gigliola e via Gardani. Manutenzione ferma da tempo

I lavori di manutenzione straordinaria dei ponti di via Gigliola e via Gardani sono fermi da mesi, al punto da sollevare lamentele da parte dei cittadini, che segnalano criticità legate alla viabilità. In particolare, nei giorni di maltempo, la rete di recinzione installata per delimitare l’area di lavoro finisce per svolazzare sulla carreggiata, creando disagi per chi transita.

A bloccare il cantiere sul ponte di via Gigliola è stata la scoperta di un cavo telefonico individuato sotto il marciapiede destinato all’ampliamento per la nuova pista ciclabile. La presenza inattesa di questa infrastruttura ha imposto una sospensione dei lavori, in attesa della sua rimozione da parte della società telefonica, che ha confermato l’impegno a intervenire ma senza fornire tempistiche certe. Solo dopo questa operazione i lavori potranno ripartire.

Diverso il motivo dello stop al cantiere di via Gardani, dove si è resa necessaria una variazione progettuale. La necessità di conciliare i due interventi ha comportato il blocco momentaneo del progetto legato alla ciclabile, in attesa di una revisione della soluzione tecnica.

Guendalina Ferro